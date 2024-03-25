Shakira'dan yeni albüm: "Las Mujerese Ya No Lloran"

Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçı Shakira'nın 12. albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı yayımlandı.

Shakira'nın yedi yıl aradan sonra çıkardığı 12. albümü "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Artık Ağlamıyor) müzikseverlerle buluştu.

Grammy ödüllü sanatçının 12. albümünde 8 yeni şarkı yer alıyor.

Albümde ayrıca DJ Bizarrap ile "Music Sessions Vol. 53", şarkıcı Karol G ile " TQG ", şarkıcı Ozuna ile "Monotonia", şarkıcı Rauw Alejandro ile "Te Felicito" ve şarkıcı Manuel Turizo ile "Copa Vacia" iş birliklerinden oluşan 16 parça bulunuyor.

Sanatçının albümde daha önce yayınlanan 7 eseri Spotify'da 3.7 milyar dinlenme sayısına ulaştı.

Shakira, albümle eş zamanlı olarak, ünlü rapçi Cardi B ile yeni şarkısı "Punteria" için bir müzik videosu yayınladı. Videoda oyuncu Lucien Laviscount rol aldı.​​​​​​​