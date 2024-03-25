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Shakira'dan yeni albüm: "Las Mujerese Ya No Lloran"

Grammy ve Latin Grammy ödüllü sanatçı Shakira'nın 12. albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı yayımlandı.

Kültür Sanat
  • 25.03.2024 15:57
  • Giriş: 25.03.2024 15:57
  • Güncelleme: 25.03.2024 16:05
Kaynak: AA
Shakira'dan yeni albüm: "Las Mujerese Ya No Lloran"
Fotoğraf: Depophotos

Shakira'nın yedi yıl aradan sonra çıkardığı 12. albümü "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Artık Ağlamıyor) müzikseverlerle buluştu.

Grammy ödüllü sanatçının 12. albümünde 8 yeni şarkı yer alıyor.

Albümde ayrıca DJ Bizarrap ile "Music Sessions Vol. 53", şarkıcı Karol G ile " TQG ", şarkıcı Ozuna ile "Monotonia", şarkıcı Rauw Alejandro ile "Te Felicito" ve şarkıcı Manuel Turizo ile "Copa Vacia" iş birliklerinden oluşan 16 parça bulunuyor.

Sanatçının albümde daha önce yayınlanan 7 eseri Spotify'da 3.7 milyar dinlenme sayısına ulaştı.

Shakira, albümle eş zamanlı olarak, ünlü rapçi Cardi B ile yeni şarkısı "Punteria" için bir müzik videosu yayınladı. Videoda oyuncu Lucien Laviscount rol aldı.​​​​​​​

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