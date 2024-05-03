Shane Larkin yeni sözleşmeyi imzaladı: 4 yıl daha Efes'te

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

2018-19 sezonunun başında Efes'e katılan Larkin, 3 Türkiye Ligi, 2 Euroleague şampiyonluğu kazandı.

A Milli Basketbol takımında da forma giyen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu, 4 yıl daha Anadolu Efes forması giyecek.

✍️ Kaptan @shanelarkin 4 sezon daha ait olduğu yerde!



Yeni zaferler için Kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/7dKvGqW5iF