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Shane Larkin yeni sözleşmeyi imzaladı: 4 yıl daha Efes'te

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Spor
  • 03.05.2024 11:25
  • Giriş: 03.05.2024 11:25
  • Güncelleme: 03.05.2024 11:33
Kaynak: Haber Merkezi
Shane Larkin yeni sözleşmeyi imzaladı: 4 yıl daha Efes'te
Fotoğraf: DepoPhotos

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

2018-19 sezonunun başında Efes'e katılan Larkin, 3 Türkiye Ligi, 2 Euroleague şampiyonluğu kazandı.

A Milli Basketbol takımında da forma giyen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu, 4 yıl daha Anadolu Efes forması giyecek. 

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