"Sıcak havada aniden klimanın karşısına geçmeyin" uyarısı: Kalp krizine yol açabilir

Prof. Dr. Merih Kutlu, "Çok sıcak ortamdan birden soğuk ortama girilmesi damarlarda büzüşme yaparak kalp krizine veya tansiyon yüksekliğine yol açabilir. Bu nedenle kalp hastalarının klimanın karşısında oturmaması, ortam sıcaklığının 25 derece civarında olması önemli" uyarısında bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, çok sıcak ortamdan birden soğuk ortama girilmesinin damarlarda büzüşme yaparak kalp krizine veya tansiyon yüksekliğine yol açabileceğini belirterek, bu nedenle kalp hastalarının klimanın karşısında oturmaması, ortam sıcaklığının 25 derece civarında olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Kutlu, kalp hastalığının dünyada ve Türkiye'de yaşamı tehdit eden en önemli sağlık problemi olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yılda yaklaşık 18 milyon, Türkiye'de ise 200 bin kişinin kalp hastalığına bağlı hayatını kaybettiğini ifade eden Kutlu, bu oranın her geçen yıl artış gösterdiğini dile getirdi.

Kutlu, nemli ve sıcak havaların kalp rahatsızlıklarını tetiklediğine dikkati çekerek, sıcaklıkların ve nemin çok arttığı bugünlerin kalp hastaları için büyük risk oluşturduğunu kaydetti.

KALP HASTALARI DİKKAT ETMELİ

Nemin, hissedilen sıcaklığın daha fazla olmasına yol açtığına işaret eden Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişi nemli havalarda sıcaklığı çok daha fazla hissedebiliyor. Sıcak ve nemli havalarda kalp krizi, kalp yetmezliği ya da tansiyon yüksekliği gibi hastalıkların tetiklenmesi ya da bu hastalıklara bağlı ölüm oranlarında artış görülebiliyor. Bu nedenle kalp hastalarının sıcak ve nemli havalarda özellikle dikkat etmeleri gerekiyor."

KLİMA UYARISI

Prof. Dr. Merih Kutlu, klimalı ortamlara da dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Özellikle çok sıcak ortamdan birden soğuk ortama girilmesi damarlarda büzüşme yaparak kalp krizine veya tansiyon yüksekliğine yol açabilir. Bu nedenle kalp hastalarının klimanın karşısında oturmaması, ortam sıcaklığının 25 derece civarında olması önemli" diye konuştu.

Daha önce kalp rahatsızlığını bilmeyen hastaların da olduğunu belirten Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen öyle hastalar oluyor ki daha önceden kalp hastalığı olduğunu bilmiyor, sıcak havalarda kalp krizi geçirerek acil servislere başvuruyorlar. Ne yazık ki gizli kalp hastalığı olan kişileri önceden belirlemek mümkün değil. Bu nedenle sıcak ve nemli havalarda saat 11.00-16.00 arasında, güneşin dik geldiği saatlerde sokağa çıkmamak lazım. Eğer sokağa çıkacaksak mutlaka şapka ve güneş gözlüğüyle ya da şemsiyeyle kendimizi korumamız lazım. Bu önlemler sıcak ve nemli havalarda hepimiz için geçerli aslında."