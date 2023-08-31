Sıcak havada fındık kurutma mesaisi

Hasadın ardından fındığı patoza vurarak zurufundan ayıran üreticiler, satış öncesi son işlem olan güneşte kurutma sürecine devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerdeki sıcaklık farkı ve çiy nedeniyle ürünü kurutmakta zorlananlar, Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları tercih ediyor. Kaldırımların bir bölümüne serdikleri branda üzerine döktükleri fındıkları gün boyunca karıştırarak kurutan üreticilerin bazıları araçlarında bazıları ise çadırlarda 24 saat nöbet tutuyor.

Geçen yıl yağış dolayısıyla fındığı kurutmakta zorlanan üreticiler, bu yıl ise sıcak hava sayesinde kurutma işlemini daha erken tamamladılar. Fındık üreticisi Ömer Demirtaş, köyde havanın sahile göre daha kapalı olduğunu, akşam ve sabah erken saatlerde ise çiy gerçekleştiğini söyledi. Sahilde ise havanın daha sıcak olduğunu belirten Demirtaş, "Sahilde 2 günde kuruttuğumuz fındığı, köyde 1 haftada ancak kurutabiliyoruz. Bu nedenle de sahile getirdik. Ürünü kuruttuk sayılır, sonra da satışını yapacağız" dedi.

AA