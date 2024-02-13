Sıcak para arayışı için yeni ziyaretler

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mevkidaşı ile bölgesel ve ekonomi gündemlerini görüşecek.

Erdoğan’ın bu ziyareti yeni bir kaynak arayışı olarak değerlendirilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Köprü’den geçecek demiryolu için Birleşik Arap Emirlikleri’nden kredi alınması için görüşmeler yapıldığını ve Erdoğan’ın yakında bunu da masaya yatırmak için ülkeyi ziyaret edeceğini söylemişti.

Öte yandan Erdoğan, iki günlük BAE ziyaretinin ardından yarın da Mısır’a resmi ziyaretlerde bulunacak. 12 yıl sonra ilk kez gideceği Mısır ziyaretinde, Erdoğan daha önce hakkında "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.

Erdoğan, bugün Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne de katılacak.

AKP’li Cumhurbaşkanı’nın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Erdoğan’ın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bu bağlamda atılacak adımlar üzerinde durulacak. Erdoğan en son Başbakanlığı döneminde 17-18 Kasım 2012 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüşmek üzere Kahire’yi ziyaret etmişti.

Ayrıca ziyaretlerin öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklarla yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirildi.

Ekonomideki ‘yol haritası’ da masaya yatırılırken enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alındı.

3 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok konuyu detaylıca ele aldık. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdik” dedi.

Erdoğan “ABD’nin F-16 talebinin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.