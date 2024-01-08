Sıcak para arayışında yeni durak ABD: 'Yatırımcı Günü' düzenlenecek

Seçimlerin ardından sıcak para arayışın için başta Körfez ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeyi ziyaret eden ekonomi yönetiminin son durağı ABD olacak. Merkez Bankası, 11 Ocak'ta New York'ta 'Yatırımcı Günü' düzenleyecek.

Sıcak para için arayışlarını sürdüren ekonomi yönetimi, ABD'de 'Yatırımcı Günü' düzenliyor.

Seçimlerin ardından başta Körfez ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkede sıcak para arayışında bulunan ekonomi yönetiminin son durağı ABD oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan liderliğinde New York'ta 'Yatırımcı Günü' düzenleyecek.

11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı.

TOPLANTININ DETAYLARI

Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, soru-cevap bölümleri de yer alacak.

TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.