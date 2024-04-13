Sıcak para için arayışa çıkacak

Kasası boşalan iktidar sıcak para arayışlarına hız verecek. Erdoğan ve Maliye Bakanı Şimşek, bir dizi yurtdışı ziyaretinde bulunacak. Krizin faturası halka kesilirken muhalefet kilit rol oynayacak.

HABER MERKEZİ

Sandıkta büyük hüsrana uğrayan iktidar, seçim sonrası ekonomik krizin tüm faturasını halkın sırtına yükleyemeye hazırlanıyor. Kasası boşalan iktidar, bayramın ardından sıcak para arayışlarına hız verecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi yurtdışı ziyaretlerinde bulunacak. Öte yandan işsizlik tırmanırken açlıkla sınanan halk için daha zorlu bir süreç başlayacak.

Seçimin kazanını muhalefetin ise önünde ekonominin yıkıcı politikalarına karşı toplumcu hamleler yapma şansı var.

Erdoğan’ın ziyaretleri

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, önceki gün Dünya Bankası ile yürütülen güçlü iş birliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı oluşturulduğunu açıkladı. Bakan Şimşek, programın açıklanmasından sonra Dünya Bankası'nın Türkiye'ye aktardığı kaynak tutarının 17 milyar dolardan 35 milyar dolara yükselme kararı aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçim maratonunun ardından yurt dışı temaslarına başlıyor. Erdoğan’ın bir sonraki ziyareti ise ABD’ye olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs tarihinde ABD’ye yapacağı ziyarette Joe Biden ile bir araya gelecek. Bu ziyaret Erdoğan’ın ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçecek. Gündemdeki konular ise ikili ilişkiler, ekonomi ve Türkiye’nin savunma sanayi olacak. ‘Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16’lar için takvimin öne alınması mümkün mü?’ sorusunun cevabı aranacak. Karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması için atılabilecek adımların konuşulması bekleniyor. Krizin tüm yükünü halkın sırtına yüklenirken sandıktan büyük zaferle çıkan muhalefetin alacağı tutum ise kritik. AKP’nin kalesi olarak görülen bölgelerde belediye yönetimlerini AKP’nin elinden alan muhalefetin, öncelikle önümüzdeki süreçte sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmesi gerekiyor.

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12 YIL SONRA İLK ZİYARET: Erdoğan 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a, 9 Mayıs'ta ise Washington’a gidecek. Irak ziyaretinin birinci gündem maddesi “terörle mücadele” olacağı aktarıldı. Erdoğan 12 yıl aradan sonra 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat’ta olacak. Erdoğan, en son başbakanlığı döneminde resmi bir ziyarette bulunmuştu. Erdoğan, bu ziyaretinde hem mevkidaşı Irak Cumhurbaşkanı, hem de Irak Başbakanı Sudani ile bir araya gelecek.