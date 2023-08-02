Sıcaklar, astımı tetikliyor

Ülke, bugünden itibaren çöl sıcakları etkisine giriyor. Sıcaklıklar yarın pik noktaya ulaşacak. Kronik hastalar ile yaşlı, çocuk ve hamileler özellikle dikkatli olmalı.

Haber Merkezi

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, barajlar da alarm vermeye başladı. Uzmanlar da sıcaklarda kronik hastalar başta olmak üzere, yaşlı, hamile ve çocukların dikkatli olması uyarısında bulundu.

İklim değişikliği ile artan sıcaklılar, özellikle yaz aylarında çok sayıda sağlık sorununa neden oluyor. Bunlardan biri de astım. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu'ndan Prof. Dr. Levent Cem Mutlu, yapılan tahminlere göre dünyada 300 milyon civarında astım hastası bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Mutlu, hastaların iklim değişikliği kaynaklı hava değişimlerinden direkt olarak etkilendiğine dikkat çekti. Astım semptomlarının enfeksiyon, sigara dumanı, hava kirliliği, egzersiz, mesleki ajanlar, alerjen olarak adlandırılan ev tozu akarları, polenler, hayvan deri döküntüleri ve mantar sporları gibi maddelerle şiddetlenebildiğini aktaran Mutlu, hava sıcaklıklarının astım ataklarına etkilerine ilişkin ise özetle şunları söyledi: “Soğuk hava gibi sıcak havanın da astım ataklarına neden olabiliyor. Sıcak hava bronşları doğrudan uyararak astım atağına neden olabiliyor. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve nemle birlikte polen ve bitki tozu gibi alerjenlerin solunan havadaki oranının artmasıyla astım ataklarında artış görülüyor. Güneş ışınları nedeniyle atmosferdeki ozon miktarının artması da astım hastaları için bir diğer risk. Artan ozon havayollarını uyararak astım ataklarına sebebiyet veriyor.”

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BARAJLAR ALARM VERİYOR

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının da son bir haftada yüzde 1,88 azalarak yüzde 36,95 olarak ölçüldü. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, İstanbul’a su sağlayan barajlarda su açığının had safhaya ulaştığını söyledi. Geçen yıl bu zamanlarda barajlardaki kemerlerin etrafında ve daha ileri noktalarda suyun bulunduğunu belirten Özdemir, "Şimdi bu alanlarda koyunlar otlamaya başladı. Sıcaklıklarda Afrika kökenli olarak uzun süre devam edince, yağış da olmayınca barajlarımız S.O.S vermeye başladı" dedi. Meteoroloji Uzman Prof. Dr. Orhan Şen de "İstanbul’un 68 günlük suyu var. Bu su krizine doğru gidiyor" dedi.