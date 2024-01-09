Sıcaklıklar düşecek

Haber Merkezi

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yurdun büyük bir bölümünde fırtına, sağanak ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi, 16 il için sarı alarm verildi. Marmara Bölgesi’nin batı ve orta kesimleri için de fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, sıcaklıkların 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulandı.

FIRTINA VURDU

Öte yandan İzmir'in Karaburun ilçesinde önceki gün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınada Küçükbahçe İlkokulu hasar gördü. Okulda tadilat yapılacağı için eğitime 3 gün ara verildi. Bursa'da fırtına sonrası başlayan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, Yıldırım ilçesindeki sokaklar göle döndü. Antalya'da da gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluştu. Tekirdağ'da etkili olan lodos sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan yosunlar ile kaplandı. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde balıkçı barınağının da bulunduğu liman, fırtına sonrası deniz kumu ile doldu. Tekneler limana giremedi.