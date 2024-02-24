Sıcaklıklar yükseliyor: İstanbul'da bahar havası

Türkiye genelinde hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. AKOM tarafından yapılan tahminlere göre, sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükseleceği İstanbul'da hafta sonu bahar havası hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi.

5 günlük hava tahmini raporunu yayımlayan MGM, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hafta sonu ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu ve açık geçecek. Yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Cumartesi ve pazar günü beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara ve Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14, İzmir ve Antalya'da 21, Adana'da 23, Trabzon'da 13 derece civarında seyredecek.

AKOM tarafından bugün yapılan hava tahminlerine göre, sıcaklıkların 18 derecelere kadar çıkması beklenen İstanbul'da hafta sonu bahar havası hakim olacak.

Sıcaklıkların, pazartesiden itibaren ise rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte tekrardan mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.