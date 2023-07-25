Sıcakta dağıtım yaparken beyin kanaması geçiren PTT çalışanı hayatını kaybetti

Gün içindeki aşırı sıcak havalarda dağıtım yaparken güneş çarpması yaşayan PTT emekçisi Berran Kırmızıgül, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. KESK Haber Sen 6 No’lu Şube olaya tepki göstererek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

BirGün EGE

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) ülke genelinde yaklaşık 40 bin çalışanı bulunuyor. Yetersiz personele rağmen PTT’nin posta çalışanı almaması nedeniyle emekçiler çok fazla iş yüküyle baş başa bırakılıyor. PTT emekçilerinin fazla iş yüküne artan sıcak hava eklenince bir çalışan hayatını kaybetti.

PTT’de taşeron firmada çalışan 42 yaşındaki Berran Kırmızıgül, dağıtım sırasında fenalaşarak Ege Üniversitesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Kırmızıgül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kırmızıgül mesai arkadaşları Bayraklı’daki PTT Dağıtım Merkezi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

KESK'e bağlı Haber Sen 6 Nolu Şube’nin çağrısıyla yapılan açıklamada sıcaklık uyarısı verilen günlerde dağıtma ara verilmesi istendi. PTT Genel Müdürü ve İzmir Baş Müdürü’nün istifaya çağrıldığı açıklamada ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını da dile getirdiler.

Açıklama öncesinde Kırmızıgül’ün mesai arkadaşları 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

PTT'NİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA TEPKİ

Haber-Sen 6 No'lu Şube Başkanı Derya Balseven, “Berran sırtında yüküyle çıktı ve geri dönmedi. Daha kötüsü olabilir mi” diyerek sözlerine başladı. Balseven, “Bugün bizlerden birinin bunun gibi bir şeyler yaşamayacağının garantisi var mı. Bu da mı takdiri ilahi, bu da mı kader planı. Yoksa PTT’ de çalışıyorsun diye bu işin fıtratında mı var bu yaşadıkların. Dünya kavurucu sıcakları konuşuyor, televizyonlar, internet kanalları sıcaktan kaçın dışarı çıkmayın diye bangır bangır bağırıyor. Ama sırtına yükle bakalım yükünü haydi şimdi vur kendini yollara sana bir şey olmaz PTT’ci kardeşim. Bu kurumun yaşattığı zulmü yıllardır yazdık anlattık. Duymuyorlar” dedi.

"KURUMA TAŞERONLARI SOKTULAR"

PTT’nin Bayraklı’daki binasında tek bir doktorun dahi çalışmadığını belirten Balseven, “Yarın buraya bir doktor atayacaklardır seyredin. Dün sıcağı görmeyen Berran gibi başımıza gelebilecek her şeyden habersiz sadece 3 kuruş ekmek parası için her şeyi yapıyoruz. Biz yaptıkça onlar para kazanıyor. Biz hayır demedikçe onlar daha fazlasını istiyor. Bu kuruma taşeronları soktular. Dediler ki ‘Bak senin yerine başkalarını bulabiliyorum.’ PTT çalışanı ipin ucunu kaçırdı sevgili dostlar. Artık PTT yöneticileri biliyor ki burada çalışan herkes benim dediklerimi yapmak zorunda" diye konuştu.

"Bugün birlik olma günüdür" diyn Balseven, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

"Bunu 9 yaşında annesiz kalan Berran’ın oğlu gibi kendi çocuklarımız yaşamasın diye yapacağız. Bu kurumda çalışan insanlar maaşlı köleler değildir. Kendi personelinin yaşam hakkını bile koruyamayan insanlar yöneticilik yapamaz. Onun için PTT Genel Müdürünü ve silsile ile İzmir Başmüdürünü yaşanması kuvvetli muhtemel olaylarda dahi öngörülü davranamadığı için istifaya davet ediyoruz. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu'na muhalefetten haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ölmek istemiyoruz PTT yöneticileri. Berran’a yaşattığınızı yanınıza kar koymayacağız. Berran bugünün simgesi oldu. Başka Berranlar olmasın artık. Direne direne kazanacağız.”