Şiddet büyüyor, devlet dur demiyor: Silah ruhsatında %128’lik artış!

Hemen her gün onlarca silahlı saldırı yaşanırken Bakanlık geçen yıl, 2022’ye göre yüzde 128 daha fazla silah ruhsatı ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi verdi. Geçen yıl 2 bin 318 kişi silahlı saldırılarda ölmüştü.

Mustafa KÖMÜŞ

Bireysel silahlanma son yıllarda ülkenin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Hemen her gün silahlı yaralama ve silahlı ölüm haberler gündemi meşgul ediyor.

Umut Vakfı’nın raporuna göre geçen yıl 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Hal böyleyken geçen yıl verilen silah ruhsatı sayısında 2022’ye göre büyük artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapora göre verilen silah ruhsat belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnamesinde 2 kattan fazla artış yaşandı. Raporda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün geçen yıl 871 bin 169 silah ruhsat belgesi ve yivsiz tüfek ruhsatnamesi verdiği ifade edildi. 2022’de bu sayı 381 bin 172’ydi. Buna göre verilen ruhsat sayısındaki artış tam yüzde 128 oldu.

Bunun sonucu da her gün yeni bir silahlı saldırı olayı yaşanıyor. Son 24 saatte silahlı saldırı olaylarından bazıları şöyle:

• Giresun’un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanını soydu. Maskeli şüphelilerin birinin elinde av tüfeği, diğerinin de elinde tabanca yer aldı.

• İstanbul Bağcılar’da motosikletle geçen iki kişi, sokakta bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletlilerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada iki kişi yaralanırken çok sayıda araca ve iş yerine kurşun isabet etti.

• İstanbul Esenyurt’ta bir otele silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şans eseri yaralanan olmadı.

• Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, hayvan otlatırken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Sinan Eliş hayatını kaybetti.

• Sakarya’nın Sapanca ilçesinde marketin reyon kısmında çalışan R.A.’ya, husumetlisi A.Ö. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. R.A.’nın bacağına 4 kurşun isabet etti.

• İstanbul Ataşehir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından bir motosikletli silahla vuruldu. Ağır yaralanan motosikletli sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

• Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir düğünde atılan silahtan çıkan yorgun mermi nedeniyle bir kadın boynundan hafif şekilde yaralandı. Düğünde kurusıkı tabanca ile ateş edenler arasında İstanbul’da görev yapan bir kadın polis memuru ile adliye çalışanının da olduğu belirlendi.

• İstanbul Büyükçekmece’de, motosikletli 2 saldırgan lahmacun restoranına 9 el ateş edip kayıplara karıştı. Restoranın Esenyurt şubesi de birkaç gün önce motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmıştı.