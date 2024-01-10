Şiddet davası süren Ozan Güven setlere geri döndü

Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Ozan Güven, ekranlara dönüyor.

Eski kız arakdaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ozan Güven'in Kanal D'de yayınlanacak “Taş, Kağıt, Makas” dizisinde rol aldığı açıklandı.

Şiddet davası süren Güven'in setlere döneceğinin açıklanması üzerine Kanal D'nin paylaşımını alıntılayan bazı kadın örgütleri, duruma tepki gösterdi.

Şiddet faili Ozan Güven'in yeni dizisinin konusu "Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı bir hikaye" olarak geçiyor



Biz feministler de cinsiyetçi medyadaki gücünü kullanarak failliğini aklamaya çalışan Ozan Güven'ın ekranlarda yeri yok diyoruz! pic.twitter.com/DojWlbmJ1x — Üniversiteli Feminist Kolektif (@feministkolektf) January 9, 2024

Ooo "güçlünün haklı olduğu" Ozan beyler de geri dönmüş ha!

Şiddet faili Ozan Güven'i izlemiyoruz !



Şiddeti dizelerde meşrulaştırarak mağdur erkek edebiyatı yapan cinsiyetçi medya, şiddet faillerini parlatmaktan çekinmiyor!



Cinsiyetçi medyadan ve erkek egemen sistemden güç… https://t.co/yzhul9tCjh — MorDayanışma (@DayanismaMor) January 10, 2024

SETLERE, DAVA BİTTİKTEN SONRA DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ozan Güven, 2020'den beri herhangi bir projede yer almamıştı. Ozan Güven, 4 ay önce yaptığı açıklamada dava bittikten sonra setlere döneceğini açıklamıştı.

Kore yapımı 'Remember: War Of The Son’ adlı diziden uyarlanan yapımı Yusuf Pirhasan yönetecek. Başrollerde Ozan Güven ile birlikte Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Hande Ataizi yer alacak.