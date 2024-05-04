Şiddet ve tehdit yıldırmıyor

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ABD üniversitelerinde tüm baskılara ve polis şiddetine ve gözaltılara rağmen süren Filistin’e destek protestoları, sınırları ve okyanusları aşarak dalga dalga yayılıyor.

Protestolara ilişkin ilk kez konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "İnsanları susturmak ve muhalefeti bastırmak amacında değiliz. Ama kanunsuzluğun hüküm sürdüğü bir ülke de değiliz" dedi. Biden "düzen yeniden sağlanmalı" diye konuştu.

ABD’deki protestoların fitilinin ateşlendiği New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’ndeki öğrencilerin çadır alanı, polisin müdahalesi ile kaldırıldı. Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA), önceki gece gösterilerini sürdüren Filistin yanlısı öğrencilerin çıkarılmasının ardından kampüs polis ablukasına alındı. Protestolarda aralarında birçok öğretim görevlisinin de bulunduğu en az 2 bin gösterici gözaltına alındı.

ABD Eğitim Bakanlığı ise, New York'taki Columbia Üniversitesi’ne "Filistin karşıtı ayrımcılık" yaptığı iddiasıyla soruşturma açtı.

POLİS ÇAĞIRILDI

Üniversite kampüslerinde öğrencilerin Gazze eylemleri, Kanada, İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra birçok ülkedeki üniversitelere de yayıldı.

Kanada’da Montreal'deki McGill Üniversitesi'nin yanı sıra, Toronto Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi ve Ottawa Üniversitesi gibi okullarda da kamplar kurdu. Quebec Başbakanı Montreal McGill Üniversitesi'nde kurulan Filistin yanlısı kampın dağıtılması için polisi göreve çağırdı.

İngiltere’nin farklı bölgelerindeki Newcastle Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Warwick Üniversitesi, Leed Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi’nden öğrenciler, kampüslerdeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarak diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu.

Fransa’daki öğrenci protestolarının merkezi haline gelen başkent Paris’teki Sciences Po Üniversitesi’ne girerek Gazze’ye destek eylemlerini sürdüren ve protesto için üniversite binalarını işgal eden 70 kadar öğrenci ise polis zoruyla çıkarıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Humboldt Üniversitesi bahçesine girerek oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahalede bulundu.

Meksika’da ise Filistin'de soykırımın sona ermesi ve hükümetin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesini talep eden öğrenciler, başkent Mexico'daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin (UNAM) bahçesine çadır kampı kurdu. Kamp alanına Filistin bayrakları diken öğrenciler, “Yaşasın özgür Filistin” sloganları atarak ABD ve Fransa’daki öğrencilere yönelik şiddetli baskının durdurulması çağrısı yaptı.