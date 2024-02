Şiddet yukarıdan aşağıya büyüyor

İzmir’de taksi şoförünün silahla öldürülmesi her geçen gün artan şiddet sarmalını yeniden gündeme getirdi. Sosyolog Özhan şiddetin yukarıdan aşağıya dayatıldığına, Psikiyatrist Akcan kaçak silahlardaki artışa dikkat çekti.

Berkay SAĞOL

İzmir Gaziemir’de 44 yaşındaki taksi şoförü Oğuz Erge geçen çarşamba gecesi aracına aldığı 19 yaşındaki Delil Aysal tarafından silahla vurularak, hayatını kaybetmesi gözleri ülkede yaşanan şiddet sarmalına çevirdi. Yaşanan skandal olay, ülkede bireysel silahlanma ve toplumsal şiddetin her geçen gün arttığını açığa çıkardı.

Her gün başka bir şiddet haberiyle gözümüzü açtığımız ülkede bu durum yukarıdan aşağı geliyor. Hastanede, okulda, parkta, bahçede, sokakta… Şiddet her yerde farklı biçimiyle karşımıza çıkıyor. Artık okulda şiddet, hekime saldırı haberleri bile sıradan hale geldi. Bunun son örneği de İzmir’de Oğuz Erge’nin öldürülmesi oldu. Başta iktidar partisi temsilcileri olmak üzere siyasetçilerin söylemlerinde hep şiddet özendirici ifadeler kullanıldı. İktidar tarafından bireysel silahlanmanın önünün sonuna kadar açılması da bu şiddet vakalarını sıradanlaştırdı.

Oğuz Erge

CİNAYETLER POLİTİK

Sosyolog Hatice Özhan da artan bu şiddet sarmalında iktidarın sorumluluğuna dikkat çekti. “Muhalif görüşleri ortadan kaldırmaya çalışan siyaset aygıtı şiddeti normalleştiriyor” diyen Özhan şunları söyledi: “Erkeğin kadına yönelik şiddeti, ebeveynin çocuğu üzerine veya işverenin işçi üzerine şiddeti yukarıdan aşağıya doğru gelişen şiddetin mikro düzeydeki yansımadır. Bu da iktidar ve güç ilişkisini bize gösterir.” İktidarın meşruiyet problemi yaşamasından kaynaklı olan şiddetin yayıldığını vurgulayan Özhan şöyle devam etti: “Bireysel şiddetin yoğun şekilde çıktığına şahit oluyoruz. Ciddi anlamda politik cinayetler gerçekleşiyor. İnsanlar öldürülüyor. Şiddet kanıksanıyor. Şiddet, iktidar konumundaki çıkar odaklarının güçlerini korumak için kullanılırken, bir süre sonra toplumu denetim altında tutmaktan çıkıp toplumun kendisinin kullandığı bir araca dönüştü. Şiddet Türkiye’nin tüm kesimlerini etkileyen bir durum.” Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Ayhan Akcan ise bireysel silahlanmanın artan şiddet vakalarında önemine dikkat çekerek şunları aktardı: “Özellikle kayıt dışı silahlanmada artış var. Silahla işlenen suçlarda her yıl yüzde 5 gibi artış var. Yaptığımız çalışmaya göre her yıl yaklaşık 2 bin 500 kişinin cinayet sonucu öldürüldüğünü biliyoruz. Silahın her an ulaşılabilir olması kontrolsüz gruplarda tartışmayı büyütebiliyor.”

SİLAHA ULAŞIM ÇOK KOLAY

İnternet üzerinden onlarca sitede sıfır ve ikinci el silah satışı gerçekleştiriliyor. İsteyen herkes satışı oldukça kolay bir şekilde temin edebiliyor. İnternet sitelerinin neredeyse tamamında silah satışı için ilan vermek de ücretsiz. Sitelerde, kendilerini polis ve kamu görevlisi olduğunu iddia eden kişiler farklı silahlar satıyor.

250 ARAÇLIK ‘OĞUZ ERGE’ KONVOYU

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Erge’nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri Erge’nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti. Öte yandan şoförü öldüren Delil Aysal ifadesinde, gasp için araca binmediğini, olayın spontane gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.