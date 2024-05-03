Şiddetin önlenmesi için cezalar artırılmalıdır

Haber Merkezi

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor Uğur Semiz’e yönelik şiddete, Giresun Tabip Odası tarafından hastane önünde düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterildi. Basın açıklamasına sağlık emekçileri ve Başhekim Fazıl Kulak katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Giresun Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, sağlıkta şiddet olayını kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu menfur saldırının failinin hekim olması bu olayın sanki iki hekim arasında geçen basit bir kavgaymış gibi gösterilmeye çalışılmasına neden olmuştur. Fakat o kişinin hekim olması, polikliniğe hasta olarak sağlık hizmeti almak üzere başvurduğu ve kendisine hizmet vermeye çalışan meslektaşımıza saldırdığı gerçeğinin önüne geçmemelidir. Bu olay neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla bir sağlıkta şiddet olayıdır ve bu şekilde değerlendirilmelidir."