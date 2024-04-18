Şiddetli yağışlar sonrası BAE’de hava trafiği kademeli olarak normale dönüyor

Şiddetli yağışların vurduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Emirates ve Fly Dubai hava yolu şirketlerinin Dubai Uluslararası Havalimanı 1 ve 3 numaralı terminallerinden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kayda geçtiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), şiddetli yağışlar nedeniyle askıya alınan hava trafiği kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Dubai Havalimanları Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Emirates ve Fly Dubai hava yolu şirketlerinin Dubai Uluslararası Havalimanı 1 ve 3 numaralı terminallerinden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Dubai'deki havalimanları, dün, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istemişti

BAE'nin Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere önceki gün çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemişti.

Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kalmıştı.

BAE’li hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken çok sayıda uçuş da ertelenmişti.