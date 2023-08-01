Sierra Leone'da üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sierra Leone'da, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sierra Leone'da, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sierra Leone Polisi tarafından yapılan açıklamada, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bazı kişilerin "ülkenin barış ve huzurunu baltalama"ya yönelik faaliyetlerine ilişkin istihbaratın takip edildiği belirtildi.

Ülkede aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin 7-10 Ağustos'ta şiddetli protestolar planladıkları kaydedilen açıklamada, ayrıca yurt içinden ve dışından bazı kişilerin ülkede barışı baltalamak için komplo kurduğu aktarıldı.

Sierra Leone'de 24 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesinden bu yana gerginlikler yaşanıyor.

Bio, 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Batı'yı ülkede karışıklık yaratmakla suçlamıştı.