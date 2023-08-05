Sıfır araç satışına yeni uygulama geliyor: Sistem nasıl işleyecek?

İlaçlarda uygulanan barkoda benzer yeni bir sistemle sıfır araçlarda üretimden müşteriye kadar tüm aşamalar kontrol altında tutulacak. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, sistemin nasıl işleyeceğini anlattı ve sistemin fiyatlara nasıl yansıyacağına yönelik değerlendirme yaptı.

Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.

Milliyet'in haberine göre, sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, takip sisteminin nasıl işeyeceğini ve piyasaya olumlu bir etkisinin olup olmayacağına yönelik, değerlendirmelerde bulundu.

Ertelemel şunları kaydetti:

“Sıfır otomobillere takılacak çip ile araçların üretim, sevkiyat, satış, teslimat gibi süreçleri takip edileceği açıklandı. Peki sistem nasıl işleyecek? Araçlara yerleştirilecek çip ile aracın üretiminden son tüketiciye satış ve sonrası süreçlerine kadar tüm aşamalar kaydedilecek. Böylelikle araçların gerek distribütör gerekse bayilerde ne kadar süreyle kaldığı takip edilerek, stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

"ETKİLİ OLACAĞI KANAATİNDEYİZ"

Bu uygulama ile olağan dışı beklemelerin tespiti sağlanıp, fiyatlar konusunda oldukça olumsuz etkisi olan ve kamuoyunda da sıkça gündem olan stokçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesinde etkili olacağı kanaatindeyiz.

Esasen bu konu İMAS derneğimiz olarak bizlerin de uzun zamandır biraz daha farklı bir şekilde üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Daha geniş kapsamlı olarak araçların üretim aşamasından, showroom'da sergilenmesine, tüketiciye ulaştıktan sonra yapılan bakım, kaza, değiştirilen yedek parça gibi pek çok detayı barındıran ve ulaşılabilir bir 'karne' sistemi oluşturulmasını öngörmüştük.

Bu sayede araçların bakımları, eksikleri, km bilgileri, kullanılan parçalar gibi geçmiş tüm hikayesine erişilebileceğinden, eksik bilgilendirmelerin önüne geçilecek ve sonraki sahipleri çok daha güvenli ve emin alışveriş yapabileceklerdir. Bu açıdan da bakıldığında Bakanlığımızın bu yeni projesi, ileriki dönemlerde geliştirildiği takdirde sadece stokçuluk anlamında değil, sektöre her açıdan fayda sağlayabilecek oldukça kıymetli bir çalışma olarak değerlendiriyoruz.

FİYATLARDAKİ FAHİŞ ARTIŞ VE KÖPÜK ÖNLENİR Mİ?

6+6 yönetmeliğinin son hali ve denetimler neticesinde ikinci el otomobilde spekülatif fiyatlamaların önüne geçilmiş durumda. Birebir irtibat noktasında ek ücretler talep edilmesi gibi bazı sorunlar olsa da genel tabloda fiyat artışlarının engellediğini söyleyebiliriz. Ürün takip sistemi stokçulukla gelen fiyat artışlarına olumlu etki edeceği gibi, diğer yandan gerçek tüketicinin otomobile erişiminde kolaylık sağlayacaktır.

DENGELENME GÖRÜLÜR MÜ?

İlan sitelerinde yoğun denetim halihazırda uygulanmaya devam ediyor. Bu denetimler sadece ilan siteleri üzerinde değil, sahada ve noterlik sistemi üzerinden de sıkı şekilde devam etmektedir. Bu doğrultuda otomobil satıcıları direkt engellendiği gibi 6 ay ve 6 Bin km doldurmamış 3 adetten fazla araç satış yapmak isteyen bireysel kullanıcıların satışları da engellenmektedir.

Bu araçları satmak isteyenlerin, önce Ticaret Bakanlığı’mıza bildirim yapmaları gerekmektedir. Ayrıca tarih ya da km gözetmeksizin bireysel kullanıcıların 3 adetten fazla araç satışı ticari faaliyet sayılıp vergilendirilmektedir. Bu noktada bireysel kullanıcıya 3 adet araç limiti getirilmiş olmasına rağmen, 1 araç satışında dahi ticari faaliyet tespit edildiği takdirde Bakanlığımız cezai müeyyide uygulayabilir.”