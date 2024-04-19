Sığacık’ta yat limanı protestosu: Rant uğruna talana izin vermeyeceğiz

Seferihisar Sığacık’ta bulunan Teos Yat Limanı’nın kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yurttaşlar tarafından protesto edildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sığacık Körfezi halkındır, balıklarındır, balıkçılarındır. Rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi’nde beşli çeteden Kolin’in bünyesindeki bir şirketin işlettiği Teos Yat Limanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ‘kapasite artışı’ talebine tepkiler sürüyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in projenin iptali için yaptığı eylem çağrısına; Seferihisar Kent Konseyi, Emekli SEN 2017, Çağdaş Seferihisar Derneği, Akarcalılar Derneği, Demokrasi Platformu, TEMAD, Türkiye Astsubaylılar Derneği, Seferihisar Halk Evleri Şubesi, Alevi Kültür Derneği, Seferihisar Çağdaş Kadın Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği katıldı.

"BU İHTİYACIN SONU YOK AMA DOĞANIN SONU VAR"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, marina yapımının başında verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek, "Marina yapılırken verilen sözler arasında; ‘Seferihisar halkına, Sığacık halkına katkılar sağlayacağı, otellerin devamlı çalışacağı’ vardı. Gördük ki burası sadece zengin kişilerin gelip yatlarını bağladıkları otopark gibi kullandıkları bir alan haline geldi" dedi.

"Gerekirse bu işin başında yatıp nöbet tutmaya hazırım" diyerek kapasite artırımına karşı kararlılığını dile getiren Yetişkin, şunları söyledi: "2022 senesinde engel olduğumuz marinanın kapasite genişletilmesini, şimdi yine ÇED raporunda yaptıkları kurnazlıklarla önümüze getirdiler. Ulaştırma Bakanlığı, deniz ve kara toplam 67 dönüm alanda, 40 milyon liralık yatırım ile marinayı genişletmek istiyor. Sonra kalanların sayısı yine artacak. Gelecekler yine genişlememiz lazım ihtiyaç var diyecekler. Bu ihtiyacın sonu yok ama doğanın sonu var."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yetişkin, şunları dile getirdi: "Biz bu zihniyeti Akbelen’den, Soma’dan, Efemçukuru’ndan biliyoruz. Bu zihniyet rant zihniyeti. Madem vatandaşın ihtiyacını bu kadar düşünüyorsunuz, yüzbinlerce insan Girlen’de bir tane oturacak bank bulamıyor. Bize de yaptırtmıyorsunuz. Girlen’i yapın. Oradaki vatandaşın ihtiyacı ihtiyaç değil mi? Ya da yıllardır balıkçı barınağına ihtiyacımız var. Onu yapın. ÇED raporunda kendileri söylemişler. Projenin ekonomik ömrü 25 yıl. 25 yıl için bu denizi, doğayı, denizde yaşayan canlıları yok etmeye değer mi? Buradan başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklara sesleniyorum. Derdiniz ihtiyaç ise bizde ihtiyaç çok. Buyurun gelin önce onları çözelim. Doğada bir yeri bozdun mu, doğa senden intikamını yüz misli alır. Bugün burası genişleyince ne olacak? Denizin kalitesi düşecek. Balık artık eski balık olmayacak. Yerel hiç bir şeyimiz kalmayacak. Artık ne Girlen’den çıkan küçük balıkçılar olacak ne de tezgah açan köylüler. Bir kez daha söylüyorum. Sığacık Körfezi halkındır, balıklarındır, balıkçılarındır. Her ne olursa olsun rant uğruna talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemize 2022 yılında kaldığımız yerden devam edeceğiz."