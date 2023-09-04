Sigaraya bir zam daha
Seçimlerin ardından peş peşe yapılan zamların ardından bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Philip Morris sigara grubu ürünlerine bir zam daha geldi. Bugün itibaren geçerli olan 5 TL'lik zamla beraber bazı sigaraların fiyatı 50 TL'yi geçti.
Böylece 28 Mayıs seçimlerinin ardından sigaraya 3. kez zam yapılmış oldu. Daha önce 5 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde de sigaraya zam yapılmıştı.
Böylece pek çok sigaranın fiyatı son 2 ayda 10 TL'den fazla arttı.
Son yapılan zamlarla Philip Morris sigara grubu ürünlerinin fiyatı şöyle oldu: