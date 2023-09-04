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Sigaraya bir zam daha

Seçimlerin ardından peş peşe yapılan zamların ardından bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi.

Güncel
  • 04.09.2023 09:40
  • Giriş: 04.09.2023 09:40
  • Güncelleme: 04.09.2023 09:52
Kaynak: Haber Merkezi
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Sigaraya bir zam daha

Philip Morris sigara grubu ürünlerine bir zam daha geldi. Bugün itibaren geçerli olan 5 TL'lik zamla beraber bazı sigaraların fiyatı 50 TL'yi geçti.

Böylece 28 Mayıs seçimlerinin ardından sigaraya 3. kez zam yapılmış oldu. Daha önce 5 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde de sigaraya zam yapılmıştı.

Böylece pek çok sigaranın fiyatı son 2 ayda 10 TL'den fazla arttı.

Son yapılan zamlarla Philip Morris sigara grubu ürünlerinin fiyatı şöyle oldu:

Sigaraya büyük zam!
Sigaraya zam geldi
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