Sigaraya bir zam daha

Seçimlerin ardından peş peşe yapılan zamların ardından bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi.

Philip Morris sigara grubu ürünlerine bir zam daha geldi. Bugün itibaren geçerli olan 5 TL'lik zamla beraber bazı sigaraların fiyatı 50 TL'yi geçti.

Böylece 28 Mayıs seçimlerinin ardından sigaraya 3. kez zam yapılmış oldu. Daha önce 5 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde de sigaraya zam yapılmıştı.

Böylece pek çok sigaranın fiyatı son 2 ayda 10 TL'den fazla arttı.

Son yapılan zamlarla Philip Morris sigara grubu ürünlerinin fiyatı şöyle oldu: