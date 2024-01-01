Sigaraya yeni yıl zammı!

Geçtiğimiz aylarda artan sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna paket başına zam yapıldığını duyurdu.

Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni fiyatları duyurdu. Dündar zam geçişlerinin yarın da devam edeceğinin altını çizdi.

FİYATLAR 52 TL İLE 60 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı. Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.