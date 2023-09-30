Sigaraya zam: 'Alkol zammının da eli kulağında'

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu. Aybaş “Alkollü içki zammının da eli kulağında” dedi.

Eylül ayı başında bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 TL'ye, en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL'ye yükseltilmişti.Bu zamın ardından bir kötü haber daha geldi.

Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında . pic.twitter.com/HqayIMiIov — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) September 30, 2023

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkol fiyatlarına yeni bir zam yapılacağını duyurdu.

Aybaş, sosyal medya hesabından zamma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında.”