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Sigaraya zam: 'Alkol zammının da eli kulağında'

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 lira zam geldiğini duyurdu. Aybaş “Alkollü içki zammının da eli kulağında” dedi.

Güncel
  • 30.09.2023 19:12
  • Giriş: 30.09.2023 19:12
  • Güncelleme: 30.09.2023 19:19
Kaynak: Haber Merkezi
Sigaraya zam: 'Alkol zammının da eli kulağında'
DHA

Eylül ayı başında bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 TL'ye, en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL'ye yükseltilmişti.Bu zamın ardından bir kötü haber daha geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkol fiyatlarına yeni bir zam yapılacağını duyurdu.

 Aybaş, sosyal medya hesabından zamma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında.”

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