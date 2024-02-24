Sigarayı bırakmada ücretsiz ilaç kapsamı genişledi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigara bağımlılığında kullanılan ücretsiz ilaç kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karar ile sigara bağımlılığı tedavisinde kullanıcal ücretsiz ilaçların kapsamı genişledi.

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkânı getirilmişti.

Yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tedavinin kapsamı genişletildi. “Sitizin” içerikli ilaçlar da listeye eklendi.

Sağlık kuruluşlarında sigara bırakma tedavisi görenler, nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCL, Vareniklin ve Stizin içerikli ilaçlardan 500,000 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz edinebilecek.

Resmi Gazete'deki karar ile söz konusu hastaların aldığı tedavi ve ilaçlar, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabileceklerin tespitine yönelik 4736 sayılı kanun hükmünden muaf tutuldu.

Sağlık sorunlarına yol açan sigara kullanımı, her yıl dünya genelinde 8 milyon, Türkiye'de ise 80 bin kişinin ölümüne neden oluyor.