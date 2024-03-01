Sigortalı çalışan azaldı

Ekonomi Servisi

TEPAV’ın Kasım 2023’ilişkin İstihdam İzleme Bülteni’ne göre toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,6 ve aylık olarak yüzde 0,6 azalarak 23 milyon 86 bin olarak gerçekleşti. Esnaf sayısında yüzde 4,1, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 azalma görüldü.

Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki yıllık istihdam yüzde 5, aylık olarak ise yüzde 0,9 oranında azaldı.

Öte yandan, esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişim yüzde 4,3 azalış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi. Bu gruptaki aylık değişimler esnaf sayısında yüzde 0,1, çiftçi sayısında ise yüzde 0,8 oranında azalış şeklinde gerçekleşti. Esnaf sayılarında son sekiz aydaki daralma devam ederken kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yıllık olarak yüzde 12 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,1 azaldı.

İmalat ve toptan-perakende ticaret sektörleri istihdamı Nisan ayı itibarıyla daralırken inşaat istihdamı güçlü seyrini korudu. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,8’i sırasıyla, imalat (yüzde 25,8), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,2) ve inşaat (yüzde 11,7) olmak üzere üç ana sektörde istihdam edildi.

Kasım ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında, imalatta yüzde 8,9, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 5,7 daralma kaydedildiği gözlendi. Bunun yanı sıra, inşaat sektöründe güçlü istihdam görünümü yüzde 7,5’lik yıllık artış seviyesi ile korundu. Diğer taraftan, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 9,0’ını oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyeti sektörü istihdamında da yüzde 0,3 artış gerçekleşti.

DEPREM İLLERİNDE İŞYERİ SAYISI GERİLEDİ

Son bir yılda işyeri sayısı 44 ilde artarken Adana ve Osmaniye dışında tüm deprem illerinde geriledi. Kasım ayında işyeri sayısı en çok artan il 4 bin 564’le Antalya olurken bunu 1 bin 840’la Bursa, 1 bin 805’le Kocaeli, 1 bin 565’le Konya ve 1 bin 356 Mersin takip etti. Hatay, Malatya, Adıyaman ve Maraş’ta işyeri sayıları yüzde 25 ve üzerinde gerilerken deprem bölgesindeki Adana ve Osmaniye dışında diğer tüm illerde düşüşler gerçekleşti.