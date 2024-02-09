Şii milislerden ABD'ye misilleme: Suriye'deki üsse roketli saldırı

Ürdün'deki üssünün vurulmasının ardından Şii milisleri hedef alan ABD'nin bu defa Suriye'deki üssü hedef alındı. Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenledi.

Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Şii milisler, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan Şii milisler, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Şii milisler, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece de ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısı düzenlemişti.

ABD İLE Şİİ GRUPLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı. ABD, buna karşılık vereceğini açıklamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 Şubat'ta Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Dün ise Bağdat'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Irak İslami Direnişi'ne bağlı Hizbullah Tugayları Lojistik Sorumlusu Ebu Bakır el-Saidi öldürülmüştü.