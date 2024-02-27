Şiirin belleğine yolculuk

Kültür Sanat Servisi

Çıngıraklı Sokak Şiir gazetesinin geleneksel aylık şiir buluşması “Şiir Matinesi” adıyla gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) işbirliğiyle Kadıköy Kemal Tahir Halk Kütüphanesi TYS Şiir Kitaplığı’nda gerçekleştirilen matinede şairler ve okurlar buluştu. TYS Başkanı Adnan Özyalçıner ile TYS 2. Başkanı ve Çıngıraklı Sokak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Köz, şiir kitaplığı üzerine bilgi verdi. Ardından kütüphanede bulunan Edebiyat Müze - Belgeliği gezildi, kütüphane alanında Şiir Matinesi düzenlendi Pek çok şair, okur buluşmaya şiirlerle katıldı, şiirin iyileştirici ve birleştirici gücünün altı çizildi.

2022 yılında kurulan Şiir Kitaplığı, Enver Ercan’ın 4000 bin şiir kitabıyla temellerini attı. Kitaplıkta Şükran Kurdakul, Enver Ercan ve Mustafa Öneş imzalı kitaplar özel bölümü de yer alıyor. Mustafa Köz, kitaplığın açılış amacına dair şunları söyledi: “Hep öldü, bitti, yok oldu denen ama asla cenazesi kaldırılamayan bir şiir var bugün de yeryüzünde… Şiire ilişkin bir bellek oluşturmak ve şairlerle şairler, şairlerle okurlar arasında bir köprü kurmak için böyle bir kitaplığı düşündük.” Ayrıca Köz, katkılarla büyüyecek ve zenginleşecek kitaplık için tüm şair ve yazarlara şiir kitabı bağışı çağrısı da yaptı.

Adnan Özyalçıner de konuşmasında Cengiz Bektaş’ın çabalarıyla Yıldız Sarayı Arabacılar Dairesi’nde 2003’te kurulan Edebiyat Müze-Belgeliği’nin eski yerinden edilmesiyle yeniden kurulan müzenin ve Şiir Kitaplığı’nın serüveninden söz etti, İstanbul’da ilk ve tek olan Şiir Kitaplığı’nın şairler ve okurlar için önemini vurguladı.