Şiirinde Kuzey Kore'yi öven Güney Koreliye 14 ay hapis cezası

Güney Kore'de düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore'yi öven şiirle katılan 68 yaşındaki Güney Koreli Lee Yoon-seop, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de düzenlenen bir şiir yarışmasında Kuzey ile Güney'in Kuzey Kore tarzı bir sosyalist sistemle birleşerek ücretsiz konut, tıbbi bakım ve eğitimin mümkün olacağını dile getiren 68 yaşındaki Güney Koreli Lee Yoon-seop, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore’de, Kuzey Kore için yazılan bir şiir krize neden oldu.

Güney Kore vatandaşı 68 yaşındaki Lee Yoon-seop, Kuzey Kore'ye yakınlığı ile bilinen “Uriminzokkiri” adlı resmi site tarafından düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore rejimini öven şiirle katıldı.

Siteye gönderdiği “birleşme araçları” şiirinde Güney ve Kuzey Kore'nin “Kuzey” tarzı sosyalist bir sistemde birleşmesi halinde ücretsiz konut, tıbbi bakım ve eğitimin mümkün olacağını dile getirdi.

Lee, Kuzey Kore'nin kamuoyunda övülmesini yasaklayan “Ulusal Güvenlik Yasası” uyarınca Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme, kararın daha önce de benzer bir suçtan 10 ay hapis cezası alan Lee Yoon-seop’un “Kuzey Kore’yi öven propagandalar üretmeye ve bunları yaymaya devam etmesi” gerekçesiyle alındığını açıkladı.



Öte yandan Lee Yoon-seop’un, davaya konu olan şiirle 2016 yılında Kuzey Kore’de düzenlenen bir yarışmada dereceye girdiği öğrenildi.

Ayrıca 2013 yılında internette Kuzey Kore ordusunu öven yorumlar yapan Lee Yoon-seop’un, sonraki yıllarda da Güney Kore’deki internet sitelerinde içerikler yayınlamayı sürdürdüğü belirtildi.