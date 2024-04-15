Siirt Belediyesi açıkladı: Kayyum, 456 milyon TL borç bıraktı

DEM Parti yönetimindeki Siirt Belediyesi, kayyum yönetiminin 456 milyon 853 bin TL borç bıraktığını açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 31 Mart yerel seçimde kazandığı Siirt Belediyesi, kayyımın bıraktığı borçu kentteki bilboardlara astığı afişlerle duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre afişlerde, belediyenin toplam borcunun 456 milyon 853 bin 781,39 TL olduğu belirtildi.

Afişte yazılanlara göre Belediyenin borçları şöyle:

İller Bankası: 208 milyon 481 bin 920,11 TL,

Hazine Müsteşarlığı: 87 milyon 18 bin 223,75 TL

Devlet Su İşleri: 29 milyon 53 bin 585,35 TL

SSK-Vergi Dairesi: 47 milyon 316 bin 667,63 TL

Firmalar: 84 milyon 983 bin 384,55 TL