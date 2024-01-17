Siirt'te 3 kişinin öldüğü maden faciasının bilirkişi raporu: "Olay iş kazası"

Siirt'in Şirvan ilçesinde 23 Kasım 2023'te özel bir bakır madeninde 2 mühendis ve 1 işçinin hayatını kaybettiği facianın bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, kırıcının çalışmasıyla oluşan titreşim nedeniyle galerinin sol üst tarafındaki kavlakların 3 kişinin üzerine düşerek ölümlerine sebep olduğu aktarıldı. Raporda, ayrıca, olayın bir "iş kazası" olduğu ve "Risk Değerlendirme Raporu"nun ilgili maddelerine uygun davranmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Siirt'te geçen yıl özel bir bakır madeninde 2 mühendis ve 1 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı facia ilgili tamamlanan bilirkişi raporunda titreşim nedeniyle kavlakların çalışanların üzerine düşerek ölümlere sebep olduğu belirtildi.

Şirvan'da meydana gelen maden faciasına ilişkin Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

İş güvenliği uzmanı ile jeoloji ve maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 40 sayfalık rapor, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

270 METRE DERİNLİKTE YAŞANDI

Olay yerinde yapılan incelemede facianın 270 metre derinlikte meydana geldiği belirtilen raporda, olay mahallinde çalışan iş makinesi operatörünün tehlikeli bir durumun olduğunu fark ederek, yetkili olan ve yaşamını yitiren maden mühendislerini telsizle olay yerine çağırdığı belirtilerek, yapılan kontroller ve çalışma esnasında söz konusu hadisenin meydana geldiği kaydedildi.

OLAY BÖLGESİNDE MADEN ÇIKARILMIYOR

Olay mahalli olan 1030 kotunda rutin tahkimat işlemlerinin yapıldığı, herhangi bir maden çıkarma faaliyetinin olmadığı ifade edilen raporda, tahkimatı zarar görmüş bölgeyi daha güvenli hale getirmek için yapılan çalışmalar esnasında olayın yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

"ÖLENLER RİSK RAPORUNA UYGUN DAVRANMADI"

Olayın bir "iş kazası" olduğu öne sürülen raporda, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların durmaması gereken tehlikeli ve tahkimatı tamamlanmamış alanda oldukları ve bu sebeple "Risk Değerlendirme Raporu"nun ilgili maddelerine uygun davranmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda, "Vardiya amirleri maden mühendisleri Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman'ın bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve yaşanan olayda asli kusurlu oldukları, yaşanan ölümlü olayda başka da bir kimsenin ihmali olmadığı görüş ve kanaatinde olduğumuzu belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

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Şirvan'ın Maden köyünde özel bir bakır madeninde 23 Kasım 2023'te meydana gelen faciada, maden mühendisleri Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman ile maden işçisi Orhan Gültekin hayatını kaybetmişti, 2 işçi de yaralanmıştı.

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alınmış, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.