Siirt'te fıstıkların içinde kaydedilen görüntülerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Güncel 01.10.2023 19:42 Giriş: 01.10.2023 19:42

Güncelleme: 01.10.2023 19:48 Kaynak: AA

A- A A+