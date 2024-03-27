Siirt'te muhtarlık kavgası: 1’i polis, 9 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel yönetim seçimi öncesi akraba iki aile arasında muhtarlık nedeniyle kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan 1'i polis olmak üzere 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 27.03.2024 16:57 Giriş: 27.03.2024 16:57

Güncelleme: 27.03.2024 17:04 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA