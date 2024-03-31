Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt'te muhtarlık seçimi il ilgili başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt'in Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Köyde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya ilişkin B.K. üzerindeki tabanca ile yakalandı.

Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.