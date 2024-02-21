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Siirt'te petrol arama işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Siirt'te petrol arama işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 21.02.2024 11:16
  • Giriş: 21.02.2024 11:16
  • Güncelleme: 21.02.2024 11:18
Kaynak: İHA
Siirt'te petrol arama işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Fotoğraf: İHA

Siirt'in Pervari ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Ekindüzü köyü mevkiinde petrol arama işçilerini taşıyan 34 UL 4323 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yan yatan minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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