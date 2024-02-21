Siirt'te petrol arama işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Siirt'te petrol arama işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 21.02.2024 11:16 Giriş: 21.02.2024 11:16

Güncelleme: 21.02.2024 11:18 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA