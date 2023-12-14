Siirt'te psikiyatri doktorunu darp eden hasta tutuklandı

Siirt'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 11.00'de kendisini muayene eden psikiyatri doktoru Ergül Çakan'ı henüz bilinmeyen nedenle darp eden Hamdullah Pektaş, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vali Kemal Kızılkaya, olaya ilişkin "Her türlü adli ve idari soruşturma ve tahkikat yapılacaktır” dedi.

Siirt'de hastaneden görevli psikiyatri doktorunu darpe den Hamdullah Pektaş, tutuklandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dün saat 11.00 sıralarında psikiyatri polikliniğine muayene olmak için giden Hamdullah Pektaş, henüz bilinmeyen nedenle kendisini muayene eden doktor Ergül Çakan'a saldırıp, darbetti.

Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Pektaş hakkında beyaz kod verildi.

Güvenlik görevlileri tarafından poliklinikten uzaklaştırılan Pektaş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Pektaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

VALİ KIZILKAYA'DAN HASTANEYE ZİYARET

Olayın ardından hastaneyi ziyaret eden Vali Kemal Kızılkaya, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız, hele ki bu sağlık çalışanına yapıldığı zaman, tamamıyla lanetliyoruz. İl valisi olarak yanınızdayız, hiç kimse kılınıza dokunamaz. Bu konuda farklı tutum ve davranışta olanlarla her türlü adli ve idari soruşturma ve tahkikat yapılacaktır” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Hamdullah Pektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.