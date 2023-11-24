Sil baştan seçim ekonomisine giriş

TCMB, politika faizini yüzde 40’a çıkarırken kredi kart faizlerinde artışa gidilmedi. Bu durum seçim ekonomisine yeniden giriş olarak yorumlandı. Sıkılaştırmanın kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Banka 2,5 puanlık artış yapılacağı beklentisinin üstüne çıkarak 5 puanlık artışla politika faizini yüzde 35’ten yüzde 40’a yükseltti. PPK dünkü kararla beraber son 6 toplantıda 31,5 puanlık artırıma gitmiş oldu.

FAİZDE FREN MESAJI

Kurul karar metninde parasal sıkılaşmada istenilen düzeye önemli ölçüde yaklaşıldığı ve sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ifade edildi. TCMB karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajını da verdi. Ancak bu sıkılığın sürdürüleceği de eklendi. TCMB tahminlerine göre yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 70'nin biraz üzerinde zirve yaptıktan sonra 2024 sonunda yüzde 36'ya gerileyecek. Bankadan 3 duyuru yapıldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile ilgili açıklamada, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yılsonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği bildirildi. Ayrıca Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde de iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu. Kararı değerlendiren Ekonomist Güldem Atabay, giderek durgunlaşan zor bir 2024 beklendiğini söyledi. Atabay, faiz artışlarının “Ekonomiyi yavaşlatarak enflasyonla mücadele. Eriyen döviz rezervlerini yerine koyup TL'yi desteklemek için sıcak parayı çekecek faiz seviyesine ulaşma" gibi iki amacı olduğunu belirtti. "Yüzde 40'a kadar tempolu gelen faiz artışlarının duracağı yer adımların daraltılmasıyla yüzde 45 gibi görünüyor” diyen Atabay, faizin likidite ile oynayarak sıkıştırılacağını aktardı.

HEDEF ÜCRETLER

TCMB'nin önündeki en büyük tehdidin 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 70’e varacak enflasyonun 2024 sonunda yüzde 36'ya ineceğine toplumu inandırmak olduğunu kaydeden Atabay, “Buna engel olarak da ücret artışları ve seçim öncesi kamu harcamaları var. 2024'te hedef, ücretleri reel olarak düşürmek olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaş/gelir artışları hedefte. Özel sektörün de uyum sağlamasını telkin edeceklerdir” diye konuştu. Yatırımcı açısından da kararı değerlendiren Atabay, “Yabancı yatırımcı faiz artışının tamamlanmasını, 2 yıllık tahvil faizinin yüzde 40 üzerine çıktığını gördükten sonra tahvil piyasasına gelecektir. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi; 2024 başından itibaren TL'nin ‘reel olarak’ değer kazandığını görmek mümkün” dedi. Atabay, gelecek yılın giderek zorlaşacağına işaret etti: “Ücretlerin alım gücünün korunması açısından giderek zorlaşan, durgunlaşan zor bir 2024 hepimizi bekliyor. Nas politikasının maliyetini bir kez daha geniş halk kesimleri öderken sıcak yabancı paraya yüksek faiz geliri aktarılarak yapılan büyük hataların ardından istikrar aranıyor.”