Silah satışını durduran yok

Silah satışının kolaylaşmasıyla bireysel silahlanma giderek yaygınlaşıyor. İnternette yapılan silah satışına ve silahlanmaya karşı yapılan çağrılara ise yetkililer sessiz. Hiçbir yaptırımın uygulanmaması dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

Ülkede bireysel silahlanmanın yanında internetten silah satışları da giderek yaygınlaşıyor. Silah satışı için açılan sayısız internet sitesinin yanı sıra X başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabından silah satışına yönelik lobi oluşturularak silah kullanımının yaygınlaşması yönünde çağrılar yapılıyor. Bu çağrılar karşısında yetkililer ise sessizliğini koruyor, kişiler cezasız bırakılıyor.

Sosyal medyada bireysel silahlanmaya yönelik binlerce paylaşım bulunuyor. ‘Bireysel Silah Edinme Hakkı’ bu sitelerden biri. İnternette ve sosyal medyada ‘Bireysel Silah Edinme Hakkı’ adıyla bulunan bu sitede silahların fotoğrafları ve özellikleri tarif edilerek satışa yönlendiriliyor. Bireysel silahlanmaya teşvik eden silah kullanıcısı son paylaşımında şu ifadeleri kullanıyor: “9 MM tabanca, 12 GA yivsiz tüfek, 308 Win yivli tüfek. Bunlar, ilkyardım çantasındaki pamuk, gazlı bez ve tentürdiyot gibi her Türkün evinde mutlaka olmalı. Çünkü... Tabanca ile kendinizi, Yivsiz tüfek ile evinizi ve ailenizi, Yivli tüfek ile ülkenizi savunursunuz."

Öte yandan X’teki başka bir sosyal medya kullanıcısı ise “100.000 TL bütçeniz olsa bugün hangi yerli yivli av tüfeğini satın alırsınız? Sportif atıcılıkta İthal Fişek mi? Yerli Fişekler mi? Taşıma vergisi 55.000 TL Bulundurma 17.500 TL (Harçlar fiyata dâhildir)” diyerek silah satışına yönlendiriyor.

SATIŞLAR ARTIYOR

İnternet sitelerinde satışlar da her geçen gün artıyor. Bu sitelerin bazılarında silahlar kargoyla gönderiliyor. Hatta hızlı kargo seçeneği bile sunuluyor. Bu sitede hemen hemen tüm silah markaları bulunuyor. Kullanıcılara silahları inceleme imkânı bile veriliyor. Öte yandan silahla birlikte teçhizat imkânı da sunuluyor.

KULLANIM YAYGINLAŞIYOR

Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre, 2018-2021 yılları arasında silah bulundurma ruhsatı alanların sayısı yüzde 100’ün üzerine çıktı. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 56’ya kadar yükseldi. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken 2021’de bu sayı 9 bin 870 kişiye ulaştı.

48 SAATTE EN AZ 10 SİLAHLI OLAY YAŞANDI

Son 48 saat içinde en az 10 silahlı saldırı olayı yaşandı. Yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• Van’da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

• Muş’ta köy muhtarı Ferit Yasit, Muzaffer Özkan ve 2 oğlunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

• Sakarya’da mal varlığı sebebiyle başladığı öne sürülen aile katliamında, büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında öldürdü.