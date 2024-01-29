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Silaha erişim tehlike saçıyor: Tartıştığı kişiyi vurmak isterken başkasını vurdu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan tartışmada silahını ateşleyen şahsın silahından çıkan kurşun, yoldan geçen 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Güncel
  • 29.01.2024 18:43
  • Giriş: 29.01.2024 18:43
  • Güncelleme: 29.01.2024 18:45
Kaynak: İHA
Silaha erişim tehlike saçıyor: Tartıştığı kişiyi vurmak isterken başkasını vurdu
FOTOĞRAF: İHA

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan tartışmada silahını ateşleyen şahsın silahından çıkan kurşun, yoldan geçen 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde 2 kişi arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri, yanında bulunan silahını ateşledi.

Silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen İ.K.’ye isabet etti. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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