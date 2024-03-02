Silahla çekilmiş fotoğraf paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı

İstanbul'da, sosyal medya hesabından silah ile çekilmiş görüntü ve fotoğraf yayınlayan 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan gözaltına alındı. 2 çocuk, haklarında adli işlem başlatılmasının ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından silah ile çekilmiş fotoğraf ve görüntü yayınlayan 15 ve 16 yaşında iki çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da, sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan bir şahıs hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, fotoğraf ve görüntülerin Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde ikamet eden M.A.A.(15) isimli yaşı küçük şahsa ait olduğu belirlenmesi üzerine adrese operasyon yapıldı.

2 ADET RUSHSATLI SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahısla yapılan görüşmelerde, silahların arkadaşının babası olan M.İ. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. polis ekipleri, M.İ. isimli şahsı 2 adet ruhsatlı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca bir otomobilde havaya ateş açan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan A.A.(16) isimli şahıs da kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Konu ile ilgili yakalanan M.A.A. isimli yaşı küçük şahıs hakkında “6136 SKM” suçundan adli işlem başlatılırken, M.İ. isimli şahıs hakkında ise bilgi alındıktan sonra şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ruhsatlı silahlar gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla el konulurken A.A.(16) isimli yaşı küçük şahıs hakkında ise “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 SKM” suçlarından adli işlem başlatıldı.