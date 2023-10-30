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Silahlanma yine can aldı: Evinin önünde oturan hamile kadın maganda kurşunuyla öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın hayatını kaybetti.

Güncel
  • 30.10.2023 22:24
  • Giriş: 30.10.2023 22:24
  • Güncelleme: 30.10.2023 22:26
Kaynak: AA
Silahlanma yine can aldı: Evinin önünde oturan hamile kadın maganda kurşunuyla öldü
FOTOĞRAF: AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu evinin önünde oturan hamile kadın hayatını kaybetti.

Bağlık Mahallesi'nde Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında sokakta kavga çıktı. Kavga sırasında, Ş.D. pompalı tüfekle rastgele ateş etti.

Bu sırada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.G. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alındı.

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