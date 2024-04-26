Silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.

Sabah namazına giderken silahlı saldırıya uğrayan imam öldü. İskenderun Denizciler Mahallesi’nde Çamlık Camisi’nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıktığı esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede öldü.

İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.