Şile'de sahilde 30'a yakın mühimmat bulundu, halk plajı boşaltıldı

Şile'de sahilde bulunan 30'a yakın mühimmat bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Sofular Halk Plajı'nı boşalttı. Mühimmatlar, kontrollü bir şekilde patlatılacak.

Şile'nin Sofular köyünde birkaç gün önce yüzmek için sahile giren bir yurttaş, denizde mühimmat olduğunu görünce jandarmaya haber verdi.



Olay, geçtiğimiz günlerde Şile ilçesinin Sofular köyü, Sofular Halk Plajı'nda yaşandı. Yüzmek için denize giren bir yurttaş denizde 30'a yakın patlamamış mühimmat gördü.

Denizden çıkan yurttaş, telefonla jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yüzmeye gelen yurttaşları denizden ve plajdan uzaklaştırdı.

SAS EKİPLERİ KONTROLLÜ PATLAMA YAPACAK

Jandarma ekipleri tarafından Sofular Halk Plajı boşaltıldıktan sonra alana girişler yasaklandı. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler denize dalarak mühimmatların olduğu yeri işaretledi. 30'a yakın patlamamış mühimmat bugün ya da çarşamba günü kontrollü olarak patlatılacak.

Olay yerinde ve denizin içinde araştırma yapan jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri patlamamış mühimmatların eski zamanlara ait olduğunu tespit ederken, ilk belirlemelere göre dalgalarla Şile sahiline kadar geldiği tahmin ediliyor.