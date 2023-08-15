Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Şile’de denize düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Şile ilçesinde kayalıktan denizde düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Güncel
  • 15.08.2023 20:57
  • Giriş: 15.08.2023 20:57
  • Güncelleme: 15.08.2023 21:12
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Şile’de denize düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: İHA

İstanbul'un Şile ilçesinde kayalıktan denizde düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Fener Caddesi sahil kısmında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Şile Feneri'ne yakın bir kayalık alanda dolaştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü.

Düşen kadının kayalık kısımlara çarptığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol