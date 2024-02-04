Şili’deki orman yangınlarında can kaybı 64’e yükseldi

Şili’nin devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi.

Şili’nin orta kesimlerinde geçtiğimiz cuma günü başlayan ve henüz söndürülemeyen orman yangınlarında can kaybı arttı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric yaptığı açıklamada, orman yangınlarında 13 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, yangınlarda toplam can kaybının 64’e yükseldiğini açıkladı.

Boric, "Bu rakamın önemli ölçüde artacağını biliyoruz" dedi.

Çıkan orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen Şili’de, yangınların Vina del Mar ve Valparaiso kentlerindeki yoğunlaştığı ifade edildi.