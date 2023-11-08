Silivri'de kendisinden haber alınamayan öğretmenin cansız bedeni derede bulundu

İstanbul'un Silivri ilçesinde 3 Kasım Cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Hasan Sezer isimli öğretmenin cansız bedeni Kula Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel 08.11.2023 11:52 Giriş: 08.11.2023 11:52

Güncelleme: 08.11.2023 11:59 Kaynak: DHA

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İstanbul'da 3 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan öğretmen Hasan Sezer'in cansız bedeni bulundu. Olay, Silivri'de Gümüşyaka Merkez mahallesinde meydana geldi. Evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı. Sezer'in cansız bedeni, evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cansız bedenini dereden çıkardı. Öğretmen Hasan Sezer'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.