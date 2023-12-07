Silivri'de tanker devrildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi.

İstanbul Silivri'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybeden tanker devrilerek çiftliğin duvarına çarptı.



Gazitepe Mahallesi köy yolunda saat 12.00 sıralarında 34 AE 7551 plakalı tankerin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ardından tanker devrilerek bir çiftliğin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan tanker sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.