Silivri imar planlarına karşı suç duyurusu

2013 yılında iptal edilen ancak geçen aralık ayında yeniden yürürlüğe giren Silivri imar planlarına karşı suç duyurusunda bulunuldu.

HABER MERKEZİ

2013 yılında iptal edilen ancak geçen aralık ayında yeniden yürürlüğe giren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Silivri İlçesi Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı Tem Otoyolu Güneyi 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Selimpaşa Mahallesi’ndeki konut alanlarını ‘park alanı’ ve ‘taşkın alan’ ilan eden plana karşı 115 yurttaş itiraz dilekçesi sundu. Konutlarının keyfî biçimde elinden alınacağından endişelenen Selimpaşa halkı, planın arkasında bir ‘rant projesi’ olduğunu ileri sürerek, belediyeye tepki gösterdi. Savcılığa teslim edilen dilekçede, delil olarak eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın rant iddialarına dönük beyanları sunuldu.

Silivri Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunan 115 kişi adına konuşan Av. Doç. Dr. Tolga Şirin, Silivri Selimpaşa’nın Kanal İstanbul projesi için önem arz eden bir mevki olduğunu ve rantçıların ağzını sulandırdığını belirtti.

Daha önce Danıştay’ın verdiği iptal kararının görmezden gelindiğini ifade eden Şirin, "2013 yılında, bu haberler çıkar çıkmaz bu bölgedeki konutların tasfiyesi için yeni bir imar planı kabul edilmişti. Fakat idari yargı, ‘imar transferi’ gibi ne idüğü belirsiz kavramlarla gerçekleştirilen bu el atmayı hukuka aykırı bulup planı iptal etmişti. Şimdi aynı yemek ısıtılıp yeniden takdim ediliyor. Danıştay kararı yok sayılıyor ve aynı usulle bu bölgedeki konutlara el konulmak isteniyor. Planlama kisvesi altında bir rant girişimi hayata geçiriliyor. Bu bayat yemeği yemeyeceğiz, rantiyeye izin vermeyeceğiz. Her türlü hukuk yoluna başvurmaktan geri durmayacağız. Bugün burada Cumhuriyet savcılarından olayın arkasındaki rantı soruşturmalarını istiyor, tarihe de bir not düşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk olarak İBB’yi AKP’nin yönettiği 2013 yılında yürürlüğe giren imar planı yurttaşların itirazları sonucu Danıştay tarafından iptal edilmişti. Dönemin Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, gazeteye verdiği demeçte imar planına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul’da rant yeri kalmadı. İstanbul bunların gözünü karartmış. Avcılar’dan buraya kadar 100 kilometrelik bir bandı boşaltacaklar. Burada inanılmaz bir rant var.” Işık, plan askıya çıkınca, Silivri’den 13 bin kişinin itiraz dilekçesi verdiğini ifade etmişti.