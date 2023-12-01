Silivri’de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarla içerinde takla atması sonucu 12 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı 01.12.2023 15:07 Giriş: 01.12.2023 15:07

Güncelleme: 01.12.2023 15:14 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Silivri Gazitepe-Kadıköy kavşağında işçileri taşıyan minibüs takla atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, sabah saatlerinde Silivri Gazitepe-Kadıköy kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarla içerinde takla atarak durdu. İşçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.