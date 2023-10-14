Silivri’de mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Silivri ilçesinde 10 bin metrekare alana kurulu mobilya üretimi yapılan 3 katlı mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederken dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da, bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Selimpaşa Mahallesi Selanik Caddesi'nde bulunan, 10 bin metrekare alana kurulu mobilya üretimi yapılan 3 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan alevler yükselirken, oluşan yoğun siyah duman çevreden de görüldü.

Fotoğraf: AA

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan işçiler, yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yanan fabrikada çalışan Serhat Erkan, “İçeride çalışıyorduk birden bire her yer alev aldı. Bizde ne olduğunu anlayamadık bir anda yanmaya başladı biz kendimizi dışarı attık. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Şu anda içerde kimse yok. Kendimiz de söndürmeye çalıştık ama içerde yanıcı maddeler var kolay söneceğini zannetmiyorum” dedi.