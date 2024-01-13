Silo patlamasında asli kusur TMO’da

Ahin ASLAN

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında 7 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı patlama ile ilgili bilirkişi raporunda olaya yol açan ihmaller belirlendi. Raporda hem TMO yetkilileri hem de taşeron firma asli kusurlu bulundu.

Savcılık, olayla ilgili valilikten soruşturma izni talep etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un 'sorumluların genel hükümlere göre yargılanması' görüşünü belirtmesinin ardından yargı süreci başlatıldı. Olayla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda; hem TMO yetkilileri hem de taşeron firma yetkilileri asli kusurlu bulundu. 'Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik' kapsamında; Ağustos 2021 tarihinde yaptırmış olduğu Patlamadan Korunma Dokümanı'nda (ATEX) toz patlaması ve yangın olmaması için gereklilikler ve eksiklikler belirlenirken bu eksikliklerin giderilmediğine dikkat çekildi.

Raporda, tesisin içinde ve çevresinde toz nedenli patlama olmaması için uygunsuzlukların tespit edildiği, tesisteki elektrik ekipmanlarının ATEX’e uygun olmadığı, patlama kapaklarının belirtildiği şekilde düzenlenmediğini ifade edildi.

YETKİLİLER DİKKATE ALMADI

​İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ne yönelik eksiklikleri tespit edilmesi için nisan ayında TMO Genel Müdürlüğü’nden uzman talebinde bulunulduğu bilirkişi raporuna yansırken, bu talebin ‘uzman görevlendirme yükümlülüğünün aralık ayında başlayacağı’ gerekçesiyle reddedildiği belirtildi. Yönetmelikteki yükümlülükleri yerine getirmemesi ya da yerine getirmesine yönelik gerekli organizasyonları yapmaması nedeniyle patlamadan 2 ay sonra Ankara’da göreve başlayan TMO Kocaeli Başmüdürü Kenan Destici asli kusurlu bulundu.